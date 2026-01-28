Piyasalarda gözler Fed’de! Trump’ın faiz indirimi baskısı altındaki Powell’ın kararı ne olacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni bir adım atmadan önce "ekonominin nasıl geliştiğini görmek için bekleyecek iyi bir konumda olduklarını" söylemişti.

Fed'in Ocak ayı FOMC toplantısında yüzde 65 olasılıkla temkinli davranarak faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yüzde 25 olasılıkla ise 25 baz puan indirim ihtimali de öne çıkıyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Ocak: 27 - 28 Ocak

Mart: 17 - 18 Mart

Nisan: 28 - 29 Nisan

Haziran: 16 - 17 Haziran

Temmuz: 28 - 29 Temmuz

Eylül: 15 - 16 Eylül

Ekim: 27 - 28 Ekim

Aralık: 8 - 9 Aralık