Piyasalarda gözler Fed’de! Trump’ın faiz indirimi baskısı altındaki Powell’ın kararı ne olacak?

Politika faizini geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çeken Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026'nın ilk toplantısını bugün yapıyor.
Hem Adalet Bakanlığı'nın cezai soruşturması hem de Trump'ın faiz indirimi baskısı altındaki Fed başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor.
FOMC TOPLANTISI NE ZAMAN?
Fed, 2026 yılının ilk para politikası kararını 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyuracak. Faiz kararının ardından Başkan Powell'ın açıklamaları yakından izlenecek.
TRUMP: FAİZLER DÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv'in yeni başkanı için seçimini yakında açıklayacağını ve merkez bankasının yeni liderliği altında faiz oranlarının düşeceğini söyledi.
Trump, Iowa'nın Des Moines kentinde düzenlenen bir mitingde şöyle konuştu:
"Harika bir Fed başkanımız olduğunda, ki olacağını düşünüyorum. Bunu yakında açıklayacağım... Faiz oranlarının çok düşeceğini göreceksiniz."
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni bir adım atmadan önce "ekonominin nasıl geliştiğini görmek için bekleyecek iyi bir konumda olduklarını" söylemişti.
Fed'in Ocak ayı FOMC toplantısında yüzde 65 olasılıkla temkinli davranarak faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yüzde 25 olasılıkla ise 25 baz puan indirim ihtimali de öne çıkıyor.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
Ocak: 27 - 28 Ocak
Mart: 17 - 18 Mart
Nisan: 28 - 29 Nisan
Haziran: 16 - 17 Haziran
Temmuz: 28 - 29 Temmuz
Eylül: 15 - 16 Eylül
Ekim: 27 - 28 Ekim
Aralık: 8 - 9 Aralık