Piyasalarda gözler Fed’in faiz kararını etkileyecek ana göstergelerde

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini, buna karşın işsizlik oranındaki azalmanın endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdığını ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

Bu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,32 yükseldi. S&P 500 endeksi rekor tazeledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda yaklaşık 3 baz puan azalarak haftayı yüzde 4,17'de tamamladı.

Fed'e ilişkin artan gevşeme tahminleri, artan jeopolitik tansiyon ve merkez bankalarının alımlarıyla altın ve gümüşte geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 4,1 değer kazancıyla 4 bin 510 dolardan, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 10,2 yükselişle 80 dolardan kapattı.

Dolar endeksi yüzde 0,7 yükselişle 99,1 seviyesinde haftayı tamamlarken, Brent petrolün varili de yüzde 3,3 artışla 62,7 dolarda seyretti.

12 Ocak ile başlayacak haftada salı tüketici enflasyonu ve yeni konut satışları, çarşamba üretici enflasyonu, perakende satışlar, cari denge, Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, New York Fed sanayi endeksi, cuma sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

AVRUPA BORSALARI SAVUNMA HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ALICILI SEYRETTİ

Avrupa borsalarında geçen hafta savunma hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta Almanya'da açıklanacak tüketici enflasyonu ve büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta ABD'nin Venezuela'da düzenlediği askeri müdahalenin ardından Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleriyle Avro Bölgesi'nde jeopolitik endişeler artarken, Trump'ın 2027 için ABD savunma bütçesi hedefini açıklaması sonrası Avrupalı silah üreticilerinin hisseleri rekor seviyelere yükseldi.

Jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD'nin savunma harcamalarını artıracağına yönelik açıklamaların ardından Stoxx Havacılık ve Savunma Endeksi, art arda altıncı işlem gününde de artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ve devam eden çatışmalar da bölgedeki piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,76 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,94 yükseldi. DAX 40, CAC 40 ve FTSE 100 endeksleri geçen hafta rekor tazeledi.

Gelecek hafta pazartesi Almanya'da cari denge, perşembe Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve cuma günü Almanya'da enflasyon takip edilecek.