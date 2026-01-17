Piyasalarda gözler yılın ilk faiz kararında! TCMB’den beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 boyunca sıkı para politikasından gevşemeye doğru adımlar attı. Enflasyon–kur–büyüme üçgenini aynı anda etkileyen merkezî bir araç olan politika faizinde yıl boyunca toplamda 950 baz puan indirime giden TCMB, Aralık 2025'teki son toplantıda faizi 150 baz puan indirimle yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekti. Piyasalarda gözler şimdi TCMB'nin bu hafta açıklayacağı yılın ilk faizine çevrildi.

TCMB FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan'ın başkanlığında 22 Ocak 2026 Perşembe günü bir araya gelecek. Kuruldan çıkacak faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı takvimi şu şekilde:

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Piyasalar ve ekonomistler genel olarak 2026'ya da faiz indirimi yönünde bir beklentiyle giriyor. Yılın ilk PPK toplantısında yaklaşık 150 baz puanlık ilave faiz indirimi bekleniyor. Buna göre politika faizi %36,5 civarına gerileyecek.

TCMB'nin reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcının katıldığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Ocak ayında 150 baz puan indirim beklentisi öne çıktı. Reel ve finansal sektör temsilcilerinin TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 36,50 olarak açıklandı.

KARAR METNİNDE NE MESAJLAR VERİLECEK?

Faiz kararının kendisi kadar, karar metninde verilecek mesajlar da yatırımcılar açısından yakından izleniyor. Özellikle likidite politikalarına yaklaşım, iç talepteki denge arayışı ve hizmet enflasyonunda süregelen katılığa yapılacak değerlendirmeler, yılın kalan dönemine yönelik para politikası duruşuna dair önemli sinyaller sunacak.