Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalarda paniğe yol açmak istediler! DMM vatandaşı net bir şekilde uyardı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 16:58

Piyasalarda paniğe yol açmak istediler! DMM vatandaşı net bir şekilde uyardı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "Dananın kuyruğu 13.30'da kopacak. Borsa çalkalanabilir" yönünde piyasalarda paniğe yol açmak isteyen kişilere karşı vatandaşı uyardı. DMM, söz konusu kötü niyetli kişilere karşı adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

DHA
Piyasalarda paniğe yol açmak istediler! DMM vatandaşı net bir şekilde uyardı
  • ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı. Merkez, söz konusu içeriklerle ilgili gerekli adli süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplar üzerinden organize şekilde yürütülen dezenformasyon faaliyetlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu paylaşımların finansal piyasalarda güvensizlik oluşturmayı ve yatırımcı davranışlarını etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, piyasaların istikrarını hedef alan yanıltıcı içeriklere karşı ilgili kurumların harekete geçtiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen, finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlar tespit edilmiştir. Piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye çalışanlara karşı gerekli adli süreçler başlatılmıştır."

VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAK UYARISI

DMM, vatandaşların ve yatırımcıların doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, finansal piyasalara ilişkin bilgi edinirken yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulunularak şu değerlendirme yapıldı:

"Vatandaşlarımızın, dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olması; ilgili resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ #BORSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasalarda paniğe yol açmak istediler! DMM vatandaşı net bir şekilde uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA