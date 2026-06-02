Piyasalarda paniğe yol açmak istediler! DMM vatandaşı net bir şekilde uyardı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı. Merkez, söz konusu içeriklerle ilgili gerekli adli süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplar üzerinden organize şekilde yürütülen dezenformasyon faaliyetlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu paylaşımların finansal piyasalarda güvensizlik oluşturmayı ve yatırımcı davranışlarını etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, piyasaların istikrarını hedef alan yanıltıcı içeriklere karşı ilgili kurumların harekete geçtiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen, finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlar tespit edilmiştir. Piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye çalışanlara karşı gerekli adli süreçler başlatılmıştır."

VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAK UYARISI

DMM, vatandaşların ve yatırımcıların doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, finansal piyasalara ilişkin bilgi edinirken yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulunularak şu değerlendirme yapıldı:

"Vatandaşlarımızın, dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olması; ilgili resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemesi önemle rica olunur."

