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Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?
Giriş Tarihi: 8.6.2022 09:26 Son Güncelleme: 8.6.2022 09:26

Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?

Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?

Kripto para piyasaları Unifi Protocol DAO'nun UNFI coin yükselişini konuşuyor. Yaklaşık 3.5 dolardan işlem gören token, yüzde 900'e yakın yükselişle 34.60 dolara çıktı. Rekor seviyedeki bu artışla beraber piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "8 Haziran 2022 UNFI Coin fiyatı ne kadar, neden yükseliyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün kısa sürede çok ciddi yükselişlere imza atan tokenin piyasalardaki son durumu merak ediliyor. Peki, UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar ve neden yükseliyor? İşte detaylar...

UNFI Coin fiyatı ile küresel çapta kripto para piyasalarını şok etti. Yüzde 900'e yakın bir yükselişe imza atan token geçtiğimiz gün 3.5 dolardan işlem görürken kısa sürede 40 doların üzerine çıktı. Hal böyleyken ise "8 Haziran 2022 UNFI Coin fiyatı ne kadar, neden yükseliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, anlık ve güncel UNFI Coin fiyatı ve detaylar...

Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?

UNFI COİN NEDEN YÜKSELDİ?

Unifi Protocol DAO'da büyük bir güncelleme için onay verilmesinin ardından ciddi bir yükseliş bandına girdi. Yükselişin doğrudan bu gelişmeye bağlı olup olmadığı kesin olarak ifade edilmemekle birlikte, söz konusu güncelleme, protokolün ödül token'ı UP'da önemli değişiklikler getiriyor.

Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?

Yapılan basın açıklamasında, yeni ve geliştirilmiş UP'ın tüm ilgili Unifi ürünlerinin verimliliğini artıracağı, tüm UP sahiplerine daha fazla pasif getiri kazandıracağı kaydedildi.

8 HAZİRAN UNFI COİN FİYATI

Unifi Protocol DAO: ₺175.39

Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?

UNFİ COİN HANGİ BORSALARDA VAR?

UNFI; Binance başlata olmak üzere Coinbase, KuCoin, Gate.io, Poloniex, MEXC, Phemex ve daha fazla birçok kripto para borsasında listeleniyor.

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Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?
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