Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?

UNFI Coin fiyatı ile küresel çapta kripto para piyasalarını şok etti. Yüzde 900'e yakın bir yükselişe imza atan token geçtiğimiz gün 3.5 dolardan işlem görürken kısa sürede 40 doların üzerine çıktı. Hal böyleyken ise "8 Haziran 2022 UNFI Coin fiyatı ne kadar, neden yükseliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, anlık ve güncel UNFI Coin fiyatı ve detaylar...
UNFI COİN NEDEN YÜKSELDİ?
Unifi Protocol DAO'da büyük bir güncelleme için onay verilmesinin ardından ciddi bir yükseliş bandına girdi. Yükselişin doğrudan bu gelişmeye bağlı olup olmadığı kesin olarak ifade edilmemekle birlikte, söz konusu güncelleme, protokolün ödül token'ı UP'da önemli değişiklikler getiriyor.
Yapılan basın açıklamasında, yeni ve geliştirilmiş UP'ın tüm ilgili Unifi ürünlerinin verimliliğini artıracağı, tüm UP sahiplerine daha fazla pasif getiri kazandıracağı kaydedildi.
8 HAZİRAN UNFI COİN FİYATI
Unifi Protocol DAO: ₺175.39
UNFİ COİN HANGİ BORSALARDA VAR?
UNFI; Binance başlata olmak üzere Coinbase, KuCoin, Gate.io, Poloniex, MEXC, Phemex ve daha fazla birçok kripto para borsasında listeleniyor.