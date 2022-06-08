Piyasalarda UNFI coin depremi! Rekor şekilde yükseldi: Canlı grafik ile 8 Haziran UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar neden yükseliyor?

Kripto para piyasaları Unifi Protocol DAO'nun UNFI coin yükselişini konuşuyor. Yaklaşık 3.5 dolardan işlem gören token, yüzde 900'e yakın yükselişle 34.60 dolara çıktı. Rekor seviyedeki bu artışla beraber piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "8 Haziran 2022 UNFI Coin fiyatı ne kadar, neden yükseliyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün kısa sürede çok ciddi yükselişlere imza atan tokenin piyasalardaki son durumu merak ediliyor. Peki, UNFI Coin fiyatı nedir, ne kadar ve neden yükseliyor? İşte detaylar...

UNFI Coin fiyatı ile küresel çapta kripto para piyasalarını şok etti. Yüzde 900'e yakın bir yükselişe imza atan token geçtiğimiz gün 3.5 dolardan işlem görürken kısa sürede 40 doların üzerine çıktı. Hal böyleyken ise "8 Haziran 2022 UNFI Coin fiyatı ne kadar, neden yükseliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, anlık ve güncel UNFI Coin fiyatı ve detaylar...