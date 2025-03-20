Piyasaları rahatlatan hamleler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili başlatılan soruşturmalar üzerinden piyasada kaos yaratma planları, ekonomi yönetiminin mesajları ve kurumların kritik hamleleriyle bir kez daha bozuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki gün yaptığı "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" mesajı, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararlarıyla somutlaştı.

KURDA TANSİYON DÜŞTÜ

Çarşamba günü döviz kurlarında bir ara yüzde 13'lere yükselen değer artışını, müdahalelerle yüzde 3'lere kadar indiren TCMB, dün de iki önemli adım attı. Ara toplantı ile borç verme faizini artıran Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. TL uzlaşmalı ilgili işlemlerde vade sonunda TL ya da döviz tutarlarının karşılıklı değişimi yapılmıyor; bunun yerine tutarlar TL olarak netleştiriliyor. Böylece Merkez Bankası rezerv kaybına uğramadan kura müdahale edebiliyor. Merkez'in bu hamleleriyle çarşamba günü 41.64 TL'yi gören dolar, dün 37.90 liraya kadar geriledi. Yine 44.88 TL ile rekor kıran euro da 41.20 TL'nin altına indi. Zirveden bu yana dolar yüzde 9, euro yüzde 8 düştü.

GERİ ALIM KOLAYLAŞTIRILDI

SPK'dan da önemli bir adım geldi. SPK, pay geri alım programlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirdi. Şirketlerin genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabileceği ve mevcut geri alım programlarına belirli esneklikler sağlanacağı bildirildi. Sermayenin yüzde 10'u ile sınırlanan nominal değer sınırı ve günlük işlem sınırı kaldırıldı. SPK'nın bu açıklamasının ardından şirketler pay geri alımlarına başladı. THY, yaklaşık 5 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı. Halkbank ise 2 yıl sonra geri alım gerçekleştirdi. Dün 20 şirket geri alım programı başlattı. Kurda tansiyonun düşmesi ve SPK'nın attığı bu adımın etkisiyle borsa dün 10 bin puanın üzerini gördü.

MERKEZ'DEN ARA TOPLANTI

MART ayının ilk haftasında politika faizinde 2.5 puanlık indirim gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere dün gerçekleştirdiği ara toplantıda borç verme faizini 2 puan artırdı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri değerlendirerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler aldı. PPK gecelik vadede borç verme faiz oran-ı nın yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42.5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu. Ayrıca, TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındı.

15 AYIN EN GÜÇLÜ YABANCI ALIMI

Merkez Bankası, haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. 14 Mart haftasında yabancılar borsada 480.1 milyon dolarlık hisse alırken, 1 milyar 465 milyon dolarlık da tahvil alımı yaptı. Hisse senedi alımı 8 Aralık 2023 haftasından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Tahvil alımı da 14 Şubat'tan bu yana en yükseğe ulaştı. 7 Mart haftasında yabancılar borsada 216.3 milyon dolarlık hisse alırken 159.4 milyon dolarlık tahvil satışı yapmıştı.