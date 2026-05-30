Piyasaların gözü kulağı İran-ABD anlaşmasında

Küresel piyasalarda son dönemin en kritik gündem maddelerinden biri, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakereler ve olası anlaşma senaryoları oldu. Enerji fiyatlarından enflasyon beklentilerine, küresel ticaretten gelişmekte olan ülke borsalarına kadar tüm piyasalar anlaşmaya nihai imzanın atılmasını dört gözle bekliyor. Özellikle petrol ve doğal gaz piyasalarında oluşabilecek yeni dengeler, dünya ekonomisinin yönü açısından belirleyici olacak.

İRAN DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK

Uzun yıllardır uygulanan yaptırımlar nedeniyle küresel enerji piyasalarındaki rolü sınırlanan İran'ın, olası bir anlaşma sonrasında yeniden uluslararası enerji ticaretine daha güçlü şekilde dönmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaptırımların hafifletilmesi halinde İran'ın petrol ihracat kapasitesini kısa sürede artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun ise küresel petrol arzını destekleyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Piyasalarda oluşan iyimser hava, hisse senedi endekslerini tarihi zirvelere taşıdı. Küresel piyasaların en geniş göstergelerinden biri olan MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0,4 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

80 DOLAR SENARYOSU

Piyasaların en hızlı tepki verdiği alan ise petrol oldu. Brent petrolün varil fiyatı, İran ile ABD arasında anlaşmaya yönelik beklentilerin güçlenmesiyle 95 dolar seviyelerinden 91 dolar bandına kadar geriledi. Uluslararası piyasalarda Brent petrol 91.54 dolardan işlem görürken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 87.54 dolar seviyesinde. Brent petrolde mayıs ayı boyunca yaşanan düşüş yüzde 18'i aşarak Mart 2020'den bu yana en kötü aylık performansı ortaya çıkardı. Uzmanlar, ateşkes sürecinin kalıcı hale gelmesi ve İran'ın küresel enerji piyasalarına yeniden güçlü şekilde dönmesi halinde petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini değerlendiriyor. Enerjideki gerileme, özellikle enerji ithalatçısı ekonomiler açısından olumlu karşılandı. Avrupa borsaları güne yükselişle başlarken, Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.3 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 yüzde 0.6, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR

Piyasaların ana senaryosu anlaşma yönünde şekillense de nihai kararın halen ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına bağlı olduğu belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu ifade ederken, analistler mevcut fiyatlamaların büyük ölçüde anlaşma beklentisini yansıttığını vurguluyor. Önümüzdeki günlerde Washington ve Tahran'dan gelecek açıklamalar yalnızca petrol fiyatlarının değil, küresel borsaların ve enflasyon beklentilerinin de yönünü belirleyecek. Şimdilik piyasalarda hakim görüş, diplomatik çözümün güçlendiği yönünde.