Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasanın enflasyon, büyüme ve faiz beklentisi belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:14

Piyasanın enflasyon, büyüme ve faiz beklentisi belli oldu!

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 27,53’e yükselirken, döviz kuru ve faiz beklentilerinde de artış görüldü. Büyüme tahminleri ise sınırlı gerileme kaydetti.

Piyasanın enflasyon, büyüme ve faiz beklentisi belli oldu!
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 27,53 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,17 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,30 iken, bu anket döneminde yüzde 18,02 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,17 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 44,95 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,14 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (2) . Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06'sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,81'inin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 9,88 olasılıkla yüzde 12,00 – 15,99 aralığında, yüzde 54,69 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 17,88 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 23,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 10,71'inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 57,14'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 19,64'ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 23,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 olmuştur. Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,75 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 50,97 TL iken, bu anket döneminde 51,23 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,70 TL iken, bu anket döneminde 53,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasanın enflasyon, büyüme ve faiz beklentisi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA