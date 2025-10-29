Powell ters köşe mi yapacak? Faiz indirimi için açık kapı bırakacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın ABD ekonomisinin kapalı olduğu dönemde 'gözleri kapalı' vereceği kritik karara çevrildi.

POWELL 'GÖZLERİ KAPALI' KARAR VERECEK

ABD'de federal hükümetin kapalı olması, ABD Merkez Bankasını (Fed), gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında bazı kritik verilerden mahrum bıraktı. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haftalık işsizlik maaşı başvurularına dair verilerin yanı sıra 3 Ekim'de yayımlanması öngörülen tarım dışı istihdam raporunu da açıklayamadı.

Enflasyon verilerinden de sorumlu olan BLS, geçen hafta için planlanan Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklamayı pas geçerken, tüketici enflasyonu verilerini gecikmeli olarak yayımladı.

Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

FED Başkanı Powell birçok veriden mahrum bir şekilde faiz kararını açıklamak zorunda kalacak.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor. Para Politikası Kurulu (FOMC) 28-29 Ekim tarihinde yapılacak toplantı ile faiz kararına imza atacak. Karar 29 Ekim akşamı Türkiye saati ile 21:00'de duyurulacak.

TERS KÖŞE Mİ YAPACAK?

Merkezi New York'ta bulunan bir Amerikan çok uluslu bağımsız yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi olan Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, Fed'in faiz kararına ilişkin dikkat çeken yorumda bulundu.

FOMC topantısının ardından düzenleyeceği basın toplantısında, faiz indirimi görünümü hakkında temkinli bir tutum sergilemesini bekleyen Mohit Kumar, Powell'ın istihdam piyasası verilerindeki yavaşlamayı kabul ederek Aralık ayında olası bir faiz indirimi için kapıyı açık bırakacağını ancak bunun verilere bağlı olacağını vurgulayacağını söylüyor.

Jefferies ayrıca Fed'in niceliksel sıkılaştırmayı sona erdireceğini açıklamasını bekliyor.