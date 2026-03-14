Powell’a suçlamalar düştü! Trump yönetiminin açtığı davada iptal kararı

ABD'de federal bir yargıç, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında Fed binalarının yenilenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gönderilen celpleri iptal etti. Mahkeme, soruşturmayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunulamadığını belirtti.

"POWELL'IN SUÇ İŞLEDİĞİNE DAİR KANIT YOK"

Washington Bölge Mahkemesi Başyargıcı James Boasberg yayımladığı mahkeme görüşünde, hükümetin Powell'ın suç işlediğine dair "hiçbir kanıt" sunamadığını ifade etti.

Boasberg, soruşturma kapsamında Fed Yönetim Kurulu'na gönderilen celplerin dayanağının zayıf olduğunu vurgulayarak, "Sunulan gerekçeler zayıf ve dayanaksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararında ayrıca, celplerin farklı bir amaçla gönderilmiş olabileceğine dair güçlü işaretler bulunduğu ifade edildi.

Boasberg, "Çok sayıda kanıt, hükümetin bu celpleri Yönetim Kurulu'na, Başkanı'nı daha düşük faiz oranlarını onaylamaya ya da istifa etmeye zorlamak amacıyla gönderdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

CELPLER "UYGUNSUZ AMAÇLA" GÖNDERİLMİŞ

Mahkeme, yapılan değerlendirmede söz konusu celplerin "uygunsuz bir amaçla" çıkarıldığı sonucuna varıldığını belirterek hükümsüz kılınmasına karar verdi.

BAŞSAVCI KARARA İTİRAZ EDECEK

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Jeanine Pirro ise düzenlediği basın toplantısında karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Pirro, Başyargıç Boasberg'i "aktivist yargıç" olarak nitelendirerek kararın büyük jürinin suçları soruşturma yetkisini zayıflattığını savundu.

"Bu karar büyük jürinin suçları soruşturma kabiliyetini etkisiz hale getiriyor. Bu yanlış ve yasal dayanaktan yoksundur." diyen Pirro, soruşturmanın engellendiğini ileri sürdü.

POWELL: SUÇLAMA TEHDİDİ PARA POLİTİKASI NEDENİYLE

Fed Başkanı Powell ise 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Fed binalarının yenilenmesine ilişkin kendisine cezai iddianame tehdidinde bulunulduğunu duyurmuştu.

Powell, bu tehdidin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu savunarak söz konusu suçlama girişimini "bahane" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenme projesi ve Powell'ın geçen yıl ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Fed Yönetim Kurulu'na büyük jüri celbi göndermişti.