Powell’ın yerine son adaylar belli oldu! Trump yönetiminden Fed’e faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, "Mevcut başkanı hemen görevden almak isterim ama insanlar beni tutuyor." diyerek, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell yönetimine yönelik memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Jerome Powell'ın yerine Fed'in başına gelecek isimler belli olmaya başladı.

Fox News'e konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent , 11 kişilik listeyi açıkladı. İlk etapta 11 kişilik aday listesinin beş isme indirildi. Listeye göre güçlü adaylar arasında Fed Yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh, Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı Kevin Hassett ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder yer alıyor.

POWELL FAİZLERİ İNDİRMELİ

Bessent aynı zamanda Fed'e faiz indirimi çağrısı yaptı. Bessent, "Umarım amaçları budur çünkü belirsiz zamanlarda ve Schumer'in kapanmasının ekonomiye yaptığı etkiden sonra, eğer burada sigorta kesintisi yapmıyorsanız veya körü körüne hareket ediyorsanız - verimiz yok diyorlar, verimiz yoksa sigortanın amacı bu! Bu yüzden onları teşvik ediyorum. Bir döngüye girdiler, 1, 2, 3 diyelim ve oradan bakabiliriz. Jerome Powell'ın faiz oranlarını indirme zamanı geldi! dedi.