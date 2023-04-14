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Giriş Tarihi: 14.4.2023 16:47 Son Güncelleme: 14.4.2023 16:47

PP Ne Demek, Neyin Kısaltması? Whatsapp PP Kısaltması Anlamı Nedir?

Sosyal medya ve internetin hayatımızın ayrılmaz bir bütünü olmasıyla birlikte, pek çok yabancı kökenli kelime dilimize yerleşti. Yalnızca sosyal medyada gezinirken bile gün içinde çok sayıda İngilizce kelimeye rastlamak mümkün. Dolayısıyla pek çok kişi, sık sık karşılaştığı PP ne demek, neyin kısaltması gibi sorulara yanıt arıyor. PP açılımı kadar PP kısaltması anlamı nedir sorusu da merakla inceleniyor. İşte Whatsapp PP ve Instagram PP ifadelerinde yer alan bu kelimenin açılımı ve anlamı.

PP Ne Demek, Neyin Kısaltması? Whatsapp PP Kısaltması Anlamı Nedir?

Sosyal medya kullanıcısı herkes bir PP sahibi olsa da pek çok kişi bu kısaltmanın ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu nedenle PP ne demek, neyin kısaltması gibi sorular internette sık sık yanıt arıyor. İnternette kelime araştırmayı sevenler, İngilizce kelimeler ve sosyal medya terimleri arasında PP açılımı hakkında da incelemede bulunuyor. İşte çok merak edilen PP kısaltması anlamı nedir sorusunun yanıtı!

PP NE DEMEK AÇILIMI NE?

PP ifadesi İngilizce "Profile Picture" kelimelerinin kısaltmasından oluşur. Bu kısaltma İngilizce'de oluştuğu haliyle dilimize geçmiştir. Profil Picture dilimize profil fotoğrafı, profil görseli olarak çevrilebilir. Kişinin profilinde takipçilerinin ya da arkadaşlarının ilk gördüğü fotoğraf budur. Sosyal medya uygulamalarının tamamında PP yani profil fotoğrafı ekranı yer almaktadır.

PP NEYİN KISALTMASI?

PP Profile Picture yani profil fotoğrafı ifadesinin kısaltmasıdır. Ülkemizde 40 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımı ise nüfusun yarıdan fazlasını kapsayacak kadar yaygındır. Sosyal medya hesaplarında ve özellikle Instagram'da profil fotoğrafı kişisel alanın genel görünüşünü etkileyen, kişilerin o kullanıcıyı tanımasını sağlayan bir alandır. Burada kişisel fotoğraf kullanıldığı gibi bir manzara fotoğrafı ya da evcil hayvan fotoğrafı tercih edilebilmektedir.

PP BÜYÜTME NE DEMEK?

PP büyütme özellikle Instagram'da profil fotoğraflarının küçük görünmesi sebebiyle başvurulan bir yöntemdir. Bazı kullanıcılar çeşitli uygulamalarla kişilerin küçük gözüken profil fotoğraflarını büyüterek görüntülemektedir.

WHATSAPP PP NE DEMEK?

Instagram ve Whatsapp PP kullanımıyla karşımıza çıkan PP kısaltması sosyal medya terimleri arasında en sık kullanılan ve dolayısıyla en çok merak edilen kelimelerin başında yer alıyor. Whatsapp PP ya da Instagram PP olarak geçen bu ifade, bahsi geçen sosyal medya platformunda kullanıcı fotoğrafı ya da profil fotoğrafı olarak tercih edilen görselleri ifade ediyor.

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PP Ne Demek, Neyin Kısaltması? Whatsapp PP Kısaltması Anlamı Nedir?
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