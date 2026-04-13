Premium markanın 1 numarası oldu

Türkiye, 2026'nın ilk üç ayında Volvo'nun en çok büyüyen pazarı oldu. Marka Ocak-Mart aylarında yüzde 62 artışla 4 bin 146 adet sattı. 2025'in aynı döneminde 2 bin 561 adet satış gerçekleştirmişti. Böylece Türkiye, birçok ülkeyi sollayarak Volvo'nun en çok büyüyen pazarı unvanını elde etti. 2025'te toplam 15 bin 225 adet satış gerçekleştirdiklerini söyleyen Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, 2026'da premium SUV segmentinde lider olmayı hedeflediklerini anlattı. Ağustosta dünya ile eşzamanlı olarak yeni EX60 modelini satışa sunacaklarını söyleyen Emiroğlu, şunları anlattı:
660 KİLOMETRE MENZİLİ VAR
"İlk olarak 660 km menzilli AWD olarak P10 motoru ile Türkiye'ye gelecek. Güçlü olduğumuz premium D-SUV segmentine tamamen elektrikli yeni EX60 ile elektrifikasyon hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu modelle birlikte, Türkiye'de daha fazla kişinin elektrikli bir otomobil ile tanışacağına ve günlük hayatının doğal bir parçası haline geleceğine inanıyoruz. Satışta olduğu dönemde sınıfının lideri olmasını hedefliyoruz."