Programın özü pahalılıkla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşıyla ilgili olarak yaşanan arz yönlü şokun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük şok olduğunu belirtti. Şimşek ayrıca, "Hammadde fiyatlarında artış uzun süre gündemde kalırsa, küresel resesyon, stagflasyon riski bile yaratır. Umarım ateşkes sürer ve nihai anlaşma yapılır" ifadelerini kullandı. Şimşek enflasyonda beklentilerde bir miktar bozulma gördüklerini kaydetti.

ETKİLERİ SINIRLADIK

Savaşın başladığı günün hemen ertesinde bütün ilgili birimleri topladığını ifade eden Şimşek, "Bizim programımızın özü yaşam pahalılığı ile mücadeledir. Eşel mobil uygulaması bunun bir örneğidir. Eşel mobili uygulamaya koymasaydık, mazotun litresi 103 lira, benzinin litresi 76 lira olacaktı" dedi. Herkesten kazandığı ölçüde vergi almaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, "Paradan para kazanandan vergi almaya devam edeceğiz. Gündemimizde stopaj yok. İhracatçı imalatçılara kurumlar vergisi indirimi için çalışıyoruz. Yapılandırma şeklinde bir vergi affı kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.