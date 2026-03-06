PTT’de ’aynı gün teslimat’ dönemi başlıyor! Bakan Uraloğlu, günlük rekoru duyurdu

HİZMET AĞI VE SEKTÖRDEKİ KONUM

Uraloğlu, PTT'nin ihtiyaç duyulan her anda milletin yanında olduğunu ifade ederek, "Teknoloji çağında bile köklerimizden kopmadan, o mütevazı postacının güler yüzünü, samimiyetini koruyan sizlersiniz. 'Bak Postacı Geliyor' denildiğinde hala yüreklerin titremesi, yüzlerde tebessümlerin belirmesi sizin sayenizde" dedi. Bakan, kurumun gücünün sadece altyapıda olmadığını ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli artırdıklarını aktardı. Yaklaşık 38 bin 800 personel, 3 bin 500 iş yeri ve 11 bin 400'e yakın araçtan oluşan hizmet ağıyla sektördeki öncü konumun pekiştirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, PTT'nin dünya markası olma yolunda ilerlediğini belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün portföyüyle dünyanın 220'den fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapıldığını söyledi. Hiçbir bankanın olmadığı 785 noktada ve hiçbir kargo şirketinin ulaşmadığı 337 ilçede hizmet verdiklerini ifade eden Bakan, banka ATM'si bulunmayan yerlerde 63 adet PttMatik ile hizmet açığını kapattıklarını aktardı.