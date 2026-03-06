PTT’de ’aynı gün teslimat’ dönemi başlıyor! Bakan Uraloğlu, günlük rekoru duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde düzenlenen Genel Müdürlük personeli ile iftar programında, PTT'nin tarihçesi ve hizmet ağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 1840'ta temelleri atılan "Postahane-i Amire"nin 186 yıllık geçmişiyle vatandaşların en güvendiği kurumlardan biri olduğunu belirterek, PTT'nin sadece bir hizmet kuruluşu olmadığını, aynı zamanda milletin ortak hafızası ve kültürün sessiz kahramanı olduğunu vurguladı.
HİZMET AĞI VE SEKTÖRDEKİ KONUM
Uraloğlu, PTT'nin ihtiyaç duyulan her anda milletin yanında olduğunu ifade ederek, "Teknoloji çağında bile köklerimizden kopmadan, o mütevazı postacının güler yüzünü, samimiyetini koruyan sizlersiniz. 'Bak Postacı Geliyor' denildiğinde hala yüreklerin titremesi, yüzlerde tebessümlerin belirmesi sizin sayenizde" dedi. Bakan, kurumun gücünün sadece altyapıda olmadığını ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli artırdıklarını aktardı. Yaklaşık 38 bin 800 personel, 3 bin 500 iş yeri ve 11 bin 400'e yakın araçtan oluşan hizmet ağıyla sektördeki öncü konumun pekiştirildiğini ifade etti.
Uraloğlu, PTT'nin dünya markası olma yolunda ilerlediğini belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün portföyüyle dünyanın 220'den fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapıldığını söyledi. Hiçbir bankanın olmadığı 785 noktada ve hiçbir kargo şirketinin ulaşmadığı 337 ilçede hizmet verdiklerini ifade eden Bakan, banka ATM'si bulunmayan yerlerde 63 adet PttMatik ile hizmet açığını kapattıklarını aktardı.
POSTA VE KARGO HİZMETLERİNDE REKOR
Bakan Uraloğlu, 2025'in posta ve kargo hizmetlerinde önemli bir eşik olduğunu belirterek, günlük kargo kabulünün 1 milyon adedi aştığını ve posta gönderileriyle birlikte günlük yaklaşık 2,5 milyon gönderinin vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi. Bu rakamların devletin her noktaya erişme kabiliyetini ve lojistik altyapısının geldiği seviyeyi gösterdiğini vurguladı. PTT'nin ekonomik hayatın sürekliliği, e-ticaretin gelişimi ve vatandaş memnuniyeti açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.
TÜRKİYE KART İLE ENTEGRASYON VE "AYNI GÜN TESLİM"
Türkiye Kart Projesi ile tek kartla ulaşım, bankacılık ve finansal işlemlerin entegre edildiğini anlatan Uraloğlu, pilot iller ve metro hatlarında entegrasyonun tamamlandığını, Marmaray hattı ve bazı illerde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Milli parklar ve tabiat parklarında da Türkiye Kart kullanımına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bakan, "Aynı Gün Teslim" projesi kapsamında Bursa, Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Bolu ve Malatya'da pilot çalışmaların devreye alındığını, Şanlıurfa ve Adana'da parça başı dağıtım ile milyonlarca gönderinin aynı gün teslim edilir hale geldiğini kaydetti.
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise 186 yıllık geleneği temsil ettiklerini, pandemi, deprem ve savaş gibi zor zamanlarda dahi vatandaşa hizmet götürmeye devam ettiklerini belirtti. Program sonunda Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde enkazda kolunu kaybeden PTT personeli Emine Kuş ile sohbet etti ve çocuklara oyuncak dağıttı.