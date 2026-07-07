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Giriş Tarihi: 7.07.2026 13:22 Son Güncelleme: 7.07.2026 13:27

PTT'den 2026 NATO Zirvesi için özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan “2026 NATO Zirvesi” konulu anma pulu ve ilkgün zarfının bugün itibarıyla satışa sunulduğunu bildirdi.

PTT’den 2026 NATO Zirvesi için özel pul
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile söz konusu pula ait ilkgün zarfının abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'nin "www filateli gov tr" internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk. İlkgün damgası da Ankara'da kullanılmaya başlandı." dedi.

İLK GÜN DAMGASI ULUS PTT MÜDÜRLÜĞÜ'NDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilkgün damgası da kullanılmaya başlandı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ANKARA #PTT #NATO ZİRVESİ

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PTT'den 2026 NATO Zirvesi için özel pul
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