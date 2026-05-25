QNB Sigorta’dan yüzde 54 büyüme

QNB Sigorta, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Firma, Sağlık, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında toplam prim üretiminde 5.2 milyar TL'ye ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 54 büyüme kaydetti. Yaklaşık 7 milyon müşteriyi kapsayan portföyüyle QNB Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 prim üretimi artışı gerçekleştirdi. Ayrıca şirket, 2026 yılının ilk çeyreği sonuçlarına göre bankasürans kanalında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası branşında pazar payı sıralamasında ilk 4 özel sigorta şirketi içinde yer aldı.

PAZAR PAYI YÜZDE 8.5 OLDU

QNB Sigorta, 2026 yılının ilk üç ayında Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında pazar payını yüzde 8.5 seviyesine çıkardı ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 55 prim üretimi artışı ile şirket sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi. QNB Sigorta, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında 2025 yıl sonuna göre bu branşlardaki pazar payını arttıran üçüncü özel sigorta şirketi oldu. QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, yılın ilk çeyrek performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "QNB Sigorta olarak geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında, özel sigorta sektörü genelinde pazar ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı sergileyerek istikrarlı büyüme trendimizi sürdürdük. Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında elde ettiğimiz sonuçlarla sektördeki konumumuzu yukarı taşırken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve bankasürans kanalında da büyümemizi devam ettirdik. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı yaklaşımımız ve dijitalleşme yatırımlarımızla büyümemizi desteklemeye devam ederken, iş birliklerimizle markamızı yukarı taşımaya devam edeceğiz."