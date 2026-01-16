RADARSAN Kıbrıs’ta akıllı ulaşım dönemini başlattı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik, ulaşım ve şehir güvenliğinde yeni bir dönem başladı. Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki RADARSAN tarafından hayata geçirilen "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi" ile KKTC'de yollar artık daha güvenli hale geliyor:

TRAFİDAR KKTC'DE DEVREYE ALINDI: Türkiye'de 81 ilde kullanılan ve "TRAFİDAR" adı verilen yapay zekâ destekli sistemler KKTC'de devreye alındı. Proje çerçevesinde 130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 adet TRAFİDAR cihazı için 30 yeni noktada altyapı kurulumu tamamlandı.

TERÖRLE MÜCADELE: Yapay zekâ teknolojisiyle donatılan TRAFİDAR, araçların plaka bilgilerini, marka-model verilerini ve GPS koordinatlarını kayıt altına alarak terörle mücadele, asayiş, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede kritik istihbarat sağlıyor. Sistem, çalıntı araçları ve ikiz plakaları anında tespit edebiliyor. Yüksek doğrulukta hız ölçümü yapan TRAFİDAR, KKTC'nin ceza ve trafik yasalarına tam uyumlu şekilde çalışıyor. İhlal yapan sürücüler eş zamanlı bilgilendiriliyor.

"ÖNCE İNSAN" ANLAYIŞI: "Önce insan" anlayışıyla geliştirilen TRAFİDAR, trafiği riske atan ihlalleri anında tespit ederek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Çevreci ve sürdürülebilir enerjiyle çalışan sistem, güneş panellerinden aldığı enerjiyle yüksek verimle görev yapıyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ GÜCÜ: RADARSAN, 2014'te Teknopark İstanbul'da kuruldu. Kurucu ortakları, yurt dışındaki profesyonel kariyerlerini bırakarak Türkiye'ye dönen mühendislerden oluşan şirket; sensör füzyonu, radar ve fiziksel yapay zekâ alanlarında katma değerli, ihracata yönelik Ar-Ge projeleri yürütüyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ: BASIN mensupları ile bir araya gelerek sistemin nasıl çalıştığını anlatan RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan, "Projenin genel çerçevesi akıllı ulaşım. Bununla birlikte aslında temel hedefimiz ölümlü kaza oranlarını burada minimum seviyeye indirebilmek hatta neredeyse bunu sıfırlayabilmek. Milli Teknoloji hamlesi çerçevesinde üretilen Türkiye'nin kendi yerli ve milli sistemleri artık burada yer alacak" diye konuştu.