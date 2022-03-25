Ramazan İzol’a önemli görev

Yetki belgesini 23 ve 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan'dan aldığını sosyal medya hesabından duyuran İzol, gençlere "Elimizde tuttuğumuz diriliş meşalesini yakma günü gelmiştir genç kardeşlerim" ifadelerini kullanarak seslendi. İzol, yaptığı paylaşımda, "Yıllardan beri kendimi adadığım Türk İslam Birliği davasına aktif şekilde hizmet etmek için Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı Olarak Atandım. Elimizde tuttuğumuz diriliş meşalesini yakma günü gelmiştir genç kardeşlerim. Bu göreve beni layık gören Sayın Başkanım Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Çalışkan'a Ve Ekibine Teşekkür Ediyorum. RABBİM bizi bu kutlu görevde mahcup eylemesin" ifadelerine yer verdi.



TDPV GENÇLİK KONSEYİ NEDİR?

Türk Dünyası Gençlik Konseyi (TDGK) başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkelerindeki gençlerin bütünleşmesini ve birlikte ortak bir gelecek inşa etmelerini amaç edinen gönüllü gençler topluluğudur. Bu konseyin zaman içerisinde tüm ülkelerde teşkilatlanması ve Türk Dünyası gençlerinin ortak sesi olması hedeflenmektedir.

Gençlik Konseyinin kuruluş amaçları aşağıda sıralanmıştır:

Türk Dünyası gençlerinin birlik, beraberlik, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını gelişmesi ve güçlenmesi için çaba göstermek,

*- Geçmişimizden gelen bağlarımızı daha da güçlendirerek gençler arasında karşılıklı iletişimi ve işbirliğini olabilecek en iyi düzeye çıkarmak,

*- Gençlerin tarihimizden ve kültürümüzden ortak zenginliklerimizi ve milli/manevi değerlerimizi daha iyi tanımasını sağlamak ve bu değerlerin günümüzde de yaşatılmasına katkıda bulunmak,

*- Gençlerin ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmesini sağlamak,

*- "Yaşayan Değerler" adı altında bir program ile gençleri siyasetçi, sanatçı, sporcu, edebiyatçı, iş insanı gibi yaşayan değerli ve tecrübe sahibi şahsiyetlerle buluşturmak,

*- Gençlerin geleceğe hazırlanması için sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, kongreler ve paneller düzenlemek,

*- Türk Dünyası üniversitelerinde "Türk Dünyası Kardeşlik" adı altında öğrenci kulüplerinin kurulmasına öncülük etmek,

*- Türkiye'ye yurt dışından gelen uluslararası öğrenciler ile yakından ilgilenmek, akademik çalışmalarını desteklemek ve onların Vakıf çatısı altındaki faaliyet ve projelere gönüllü katkı ve katılımlarını sağlamak,

*- İhtiyaç sahibi öğrencilerin maddi olarak desteklenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

*- Genç iş insanlarının Vakıf İş İnsanları Kuruluna katılmaları için girişimlerde bulunmak,

*- Sosyal medya platformlarında gençleri aktif bir şekilde bir araya gelmelerini ve gerektiğinde belirli milli/manevi hassasiyetlerin oluşmasını sağlamak,

*- Türk Dünyasının geçmişteki milli, ilmi, siyasi ve manevi şahsiyetlerinin gençler tarafından yakından tanınması için üniversiteler ve kuruluşlar ile işbirliği içinde programlar düzenlemek ve tanıtım materyalleri hazırlamak,

*- Gençlerin Türk Dünyası coğrafyasını yakından tanımasını sağlamak için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,

*- Vakıf bünyesinde tarih, edebiyat, tiyatro, folklor ve müzik kulüplerinin kurulmasını sağlamak ve bu kulüplerin çalışmalarını desteklemek,

*- Organize edilecek olan Gençlik Zirvesi ile tüm Türk Dünyası gençlerinin her yıl farklı bir ülkede buluşmasını sağlamak.