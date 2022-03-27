Ramazan kolileri 100 liradan başlıyor

Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99.90 lira ile 349.90 lira arasında değişiyor. Ramazanda gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri raflardaki yerini aldı. Zincir marketler ramazan
erzak paketlerini, değişik içerik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerine sunuyor. CarrefourSA
; farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 109.90 lira ila 289.90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Migros
, 13 üründen oluşan "Ramazan Bereket
Paketi"ni 99.90 TL, 22 ürünlü "Ramazan Lezzet Paketi"ni 169.90 TL ve 31 ürünlü "Ramazan Ziyafet Paketi"ni 269.90 TL'den müşterilerine sunuyor. Metro Türkiye
mağazalarında 70 farklı parametrede analiz ve denetimlerden geçen ürünler ile hazırlanan ramazan erzak paketleri için 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 154.90 lira, 20 çeşit içereni 279.90 lira, 22 çeşit ürün içereni 349.90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 144.90 liradan raflarda yerini aldı. Bizim Toptan Market
ise ramazan kolisini 17 çeşit ürün ile 199 liradan satışa sunuyor. Şok Marketler, 13 ürünün bulunduğu "Ramazan Erzak Paketi"ni 114.90 liradan müşterilerine sunuyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 25 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL yüklü Şok Hediye
Kartları verilebilecek.