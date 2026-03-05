Ramazan’da fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların gıdaya makul fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak, fahiş fiyat artışlarını engellemek ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan ayının ilk haftasında fırın, market, kasap ve benzeri işletmeler başta olmak üzere yurt genelinde 1401 işletmede denetim yapıldı. İl Ticaret Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 16 bin 202 ürün incelenirken, ilgili mevzuat kapsamında bazı işletmelere idari para cezası uygulandı.

ANKARA'DA 3 MİLYON TL CEZA

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de Ramazan ayının başladığı 19 Şubat'tan itibaren Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimlerini artırdı.

Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, şu ana kadar 720 firma ve 965 bin ürünün denetlendiğini, yapılan incelemeler sonucunda 3 milyon TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Tan, denetimlerde tespit edilen ürünlere ilişkin bilgi ve belgelerin nihai değerlendirme için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini belirterek, kurulun haksız fiyat artışı tespit etmesi halinde ek yaptırımlar uygulanabileceğini ifade etti.

ŞİKAYETLER MOBİL UYGULAMA VE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Vatandaşların fahiş fiyat uygulamalarını Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, e-Devlet ve CİMER üzerinden bildirebileceğini belirten Tan, dilekçe yoluyla da başvuru yapılabileceğini söyledi.

Tan, iletilen şikâyetlerin hızlı şekilde değerlendirilerek gerekli denetimlerin yapıldığını ve ramazan ayı boyunca kontrollerin devam edeceğini vurguladı.