Ramazan’da gıda sahtekarlarına milyonluk ceza! 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.
95 BİN DENETİMDE MİLYONLUK CEZA
Bakan Yumaklı, Ramazan ayı boyunca yurt genelinde toplam 95 bin gıda denetimi yapıldığını açıkladı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 130 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti.
GÜVENİLİR GIDA ERİŞİMİ İÇİN "SIFIR TOLERANS"
Yumaklı açıklamasında, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerinde uygunsuzluklara sıfır tolerans" ifadelerini kullanarak denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.
Gıda güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma izin verilmeyeceğini vurgulayan Yumaklı, denetimlerin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca aralıksız devam edeceğini ifade etti.
⚖️ 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
