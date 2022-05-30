RAMS Kazakistan’da ilk üçe girdi

Gaziantep'te kurucu başkanı Ramazan Bülbül tarafından temelleri atılan RAMS Global, 1995 yılında faaliyete başladığı Kazakistan'da en güçlü ilk üç inşaat ve gayrimenkul şirketinden biri haline geldi. Bugüne kadar 12 bine yakın konut teslim eden şirketin, Kazakistan'da şu an inşaat aşamasında 13 şantiyesi bulunuyor. Son 10 yılda Almatı'da 2.5 milyon metrekareden oluşan 55 proje hayata geçiren şirketin, Gaziantep'te 1, Almatı'da iki hastane açtı. Şirketin, Kazakistan'da bulunan 13 adet okul projesi de hayata geçmek üzere.Amaçlarının gelecek için sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturmak olduğunu söyleyen RAMS Global Türkiye CEO'su Devran Bülbül, "Kazakistan'ın en büyük ve en güvenilir üç inşaat şirketinden biri olduk. 10'dan fazla şehirde 20 binden fazla çalışanımız var. Türkiye'deki yatırımlarımız da hızla devam ediyor, yeni yatırımlarımız da olacak. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük ilk 5 inşaat şirketinden biri olmak" ifadelerini kullandı. Türkiye'de aktif olarak devam eden yatırımlarını anlatan Bülbül sözlerine şöyle devam etti: "Devraldığımız 75 bin metrekareden oluşan kentsel dönüşüm projesi Quattro'nun satışını tamamladık. 3 günde 100 daire satışı gerçekleşti. İstanbul Avrupa yakasında 2 proje, Ataşehir'de hazır ofis projemiz Han Spaces Ataşehir ve Bodrum'da da 17 villadan oluşan Mon Bleu projemiz var. 13 hektardan oluşan Bahçelievler Proje'mizde hafriyata başlandı. Diğer projemiz ise Topkapı Uzel fabrikası. Ayrıca Antalya Serik'te de bir yatırım yaptık. Ülkemize faydalı işler yapabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."RAMS Global'in yatırımlarından biri Phuket'teki Layan Green Park. 2020 yılında başlayan inşaat 12 bin metrekareden oluşuyor. Önümüzdeki dönem radarda olan ülkeler arasında Almanya ve Dubai yer alıyor. Rusya'da da 500 konutluk bir proje devam ediyor.