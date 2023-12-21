Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi kent ekonomisine katkı sağlayacak

"ŞEHRİMİZE 2 MİLYAR DOLAR GİRDİ SAĞLANACAK"

Gürkan, kayısının kente sağladığı katma değerin yıllardır sadece 200-300 milyon dolarda kaldığını, yaptıkları çalışmalarla bu tutarın arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Bütün bunlar bittiği zaman şehrimize 2 milyar dolar girdi sağlanacak. Kayısının dünyada 5 milyar doların üzerinde bir değeri var. En azından 2 milyar dolarının da katma değer olarak şehrimizde kalması lazım. Bu şehrimizin 10 kat daha zenginleşmesi demektir. Şehrimizde tarımla uğraşan, kayısı ticaretiyle uğraşan bütün birimlerin 10 kat daha zenginleşmesi demektir. Planımız da bu çerçevede yürütülmektedir."