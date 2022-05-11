Reebok’un 12 ülke için üretimi Türkiye’de yapılacak

FLO, Reebok'ın Türkiye ve yakın coğrafyadaki 12 ülke için lisans haklarını aldı. Anlaşma kadın, erkek ve çocuk ayakkabılarının yanı sıra giyim ve aksesuvarı da kapsıyor. FLO, marka için ayakkabı koleksiyonu hazırlayacak ve üretimini yapacak. Bu koleksiyon FLO'nun Türkiye ve yakın coğrafyadaki 12 ülkede bulunan mağazalarında satışa sunulabilecek. Şirket, markanın Türkiye ve bu 12 ülkedeki e-ticaret faaliyetlerinin yanı sıra pazarlama ve dağıtım süreçlerini de yönetecek. FLO Mağazacılık CEO'su Burak Övünç, "Kinetix ve Lumberjack'in yanına Lotto'yu eklemiştik. Şimdi de Reebok ile bu gücümüzü taçlandırdık" dedi.