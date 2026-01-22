Reel kesimin ekonomiye güveni belli oldu

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam değerlendirmelerinin endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin ise azalış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat siparişlerinde azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa siparişlerinde azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.