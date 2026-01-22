Reel kesimin ekonomiye güveni belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini yayımladı.
Buna göre, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.752 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 103,0 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise aynı dönemde 0,8 puan artışla 101,6 olarak hesaplandı.
Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam değerlendirmelerinin endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin ise azalış yönünde etkilediği görüldü.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat siparişlerinde azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa siparişlerinde azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlendiği belirtildi. Mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü ifade edildi.
Gelecek üç aya ilişkin beklentilerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, buna karşılık ihracat siparişlerinde artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ile gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına yönelik artış beklentilerinin de güçlendiği kaydedildi.
Öte yandan, son üç ayda ortalama birim maliyetlerde artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki satış fiyatlarına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir miktar arttığı bildirildi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşti.
Ocak 2026'da ankete katılan iş yerlerinin yüzde 55,2'si üretimlerini kısıtlayan herhangi bir faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,7'si talep yetersizliğini üretimi kısıtlayan en önemli unsur olarak bildirdi. Talep yetersizliğini sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkânsızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.
İçinde bulunulan sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin zayıfladığı ifade edildi.