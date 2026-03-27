Reel Sektörün Döviz Pozisyonu Ocakta Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Ocak ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları bir önceki aya göre 558 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 8 milyar 591 milyon dolar arttı. Bu gelişmeyle birlikte net döviz pozisyon açığı 9 milyar 149 milyon dolar artarak 197 milyar 591 milyon dolara yükseldi.

VARLIK KALEMLERİNDE DEĞİŞİM

Ocak ayında varlık dağılımında türev varlıklar 1 milyar 590 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ise 681 milyon dolar arttı. Buna karşılık ihracat alacakları 1 milyar 862 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduat 668 milyon dolar ve menkul kıymetler 300 milyon dolar azaldı. Bu gelişmeler sonucunda toplam varlıklar 558 milyon dolar geriledi.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ

Yükümlülük tarafında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 611 milyon dolar, türev yükümlülükler 3 milyar 440 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 2 milyar 252 milyon dolar arttı. İthalat borçlarında ise 714 milyon dolarlık azalış kaydedildi. Böylece toplam yükümlülükler 8 milyar 591 milyon dolar yükseldi.

VADE YAPISI VE KISA VADELİ GÖRÜNÜM

Yükümlülüklerin vade yapısında, yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli krediler 918 milyon dolar, uzun vadeli krediler 2 milyar 693 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 417 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 955 milyon dolar artış gösterdi.

Ocak 2026 itibarıyla kısa vadeli varlıklar 147 milyar 737 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 141 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 6 milyar 558 milyon dolar olurken, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 seviyesinde kaydedildi.