Rekabet gücümüz ve motivasyonumuz arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında açıkladığı destekler ve yeni yol haritası iş dünyasında büyük bir coşku yarattı. Türkiye'nin son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin "istikrar adası" olduğunu bir kere daha teyit ve tescil ettiğini dile getiren iş insanları, paketin ülkemizi küresel bir cazibe merkezi hâline getireceğini ve düzenlemenin Türkiye'nin çekim gücünü çok daha ileri taşıyacağını kaydetti. Özellikle ihracatta son dönemde yaşanan kayıpların önemli oranda bertaraf edileceğini dile getiren iş insanları, bu hamlenin iş dünyasının moral ve motivasyonunu artırdığını dile getirdiler.

GÖZ KAMAŞTIRICI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya güçlü irade koyduğunu söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Hakikaten göz kamaştırıcı bir destek oldu" diye konuştu. Atılacak adımlarla ülkemizin gerçek manada uluslararası yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Tosyalı, "Bütün dünyada uluslararası yatırımcılar için uygulanan bir yatırım seti vardır. Aynı şekilde bu destek paketi beklentileri karşılayacaktır diye düşünüyorum. Ancak uluslararası mecralarda paketin tanıtımını çok iyi yapmamız lazım. Ülkemiz küresel oyuncuların güvenerek geleceği bir merkez olabilecek niteliktedir. Sabırla bu konuda gereken adımların atılacağına inanıyorum. 'Mış' gibi yapılmadan güçlü irade ile atılacak adımların mutlaka karşılık bulacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

REKABETÇİLİĞE DESTEK OLACAK

İş dünyası olarak ekonomiye ilişkin adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, küresel siyasi ve ekonomik gelişmeler ile jeopolitik gerginliklerin dünyada iş yapma iştahını azalttığı, ekonomik aktörlerin yeni üretim ve yatırım bölgeleri aradığı bir dönemde açıklanan kararların sanayi ve ihracatçıların rekabetçiliğini artırma, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım çekilmesi noktasında çok önemli olduğunu aktardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, Türkiye'yi üretim ve yatırımlar için öne çıkartacak bu düzenlemeler, doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlardır" ifadesini kullandı.

ÜRETİMİN ARTMASINA KATKI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise "Yatırımcı dostu ve dijitalleşmeyi öne alan destek paketi, Türkiye'nin küresel arenadaki rekabet gücünü artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu. Paketi içerik ve zamanlama açısından isabetli bulduklarını dile getiren Avdagiç, teşviklerin Ortadoğu'daki gelişmelerle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye'nin finans, lojistik ve ticaret merkezi konumunu pekiştireceği gibi "bölgesel istikrar adası" misyonuna da güç katacağını ifade etti. Avdagiç, İTO olarak hep üstünde durdukları "imalatçı ihracatçılar" için kurumlar vergisinin yüzde 9'a inmesi, transit ticaret faaliyetlerindeki kurumlar vergisi avantajı gibi pek çok düzenlemenin özellikle yurt içinde üretimin artmasına katkı sağlayacağına işaret etti.

STRATEJİK ANLAM

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da "Bu programı, yatırım ortamını güçlendirecek, sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve teknolojik dönüşümüne katkı verecek kapsamlı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu adımlar, sermayenin, tecrübenin, küresel bağlantıların ve nitelikli insan kaynağının ülkemize yönelmesi bakımından stratejik anlam taşımaktadır" dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise "Programın küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemde ülkemizin yatırım çekim gücünü artırmaya yönelik son derece önemli ve zamanında adım olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

CAZİBE MERKEZİ OLUYORUZ

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamalara ilişkin İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletildiğini, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indiriminin yüzde 100'e çıktığını bildirdi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adımlarla küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyor, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz" dedi.

HER KESİMİ KUCAKLAYAN PAKET

SÖZ konusu paket kapsamında imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indiriliyor. İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletiyor, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indirimi yüzde 100'e çıkarıyor. Bu muafiyet, İstanbul Finans Merkezi dışında da geçerli hale geliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançların yüzde 95'i, 20 yıl boyunca vergiden istisna ediliyor. Yurt dışına hizmet veren girişimcilerin vergi istisnası da yüzde 80'den 100'e çıkarılıyor. 'Tek Durak Büro' ve 'Terminal İstanbul' projeleriyle yatırımcı dostu bir ekosistem kurarken, nitelikli personele ücret istisnası da getiriliyor. Bu adımlarla küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaları teşvik edilerek, ülkemiz bir cazibe merkezi haline getiriliyor.