Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulu’ndan bankalara soruşturma kararı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:46 Son Güncelleme: 24.02.2026 09:48

Rekabet Kurulu’ndan bankalara soruşturma kararı

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini incelemek amacıyla, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın da aralarında bulunduğu bazı bankalar, finansal kurumlar ve diğer şirketler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu’ndan bankalara soruşturma kararı
  • ABONE OL

Rekabet Kurulu, bazı bankalar ve finansal kuruluşların rekabeti ihlal edip etmediğini incelemek üzere soruşturma başlattı.

İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesine aykırılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla, bankamızın da dahil olduğu bazı bankalar, finansal kurumlar ve diğer şirketler hakkında soruşturma başlatmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın başlatılmasının ilgili kurumların 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği veya ceza alacağı anlamına gelmediği vurgulandı ve konuya ilişkin önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulu’ndan bankalara soruşturma kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz