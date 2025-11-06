Rekabet Kurulu’ndan Ferrero kararı: Alım taahhütleri revize edildi

Ferrero tarafından yapılan başvuru kapsamında; Rekabet Kurulu, Ferrero'nun Türkiye fındık piyasasındaki rekabet sorunlarına yönelik endişeler kapsamında uygulanan taahhütlerde 2025 yılına özgü değişikliğe gitti.

Şirketin her yıl Eylül–Aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapma yükümlülüğü, bu dönemde yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçesiyle 2025 yılına mahsus olmak üzere revize edildi. Kurul, söz konusu alım taahhüdünün tonajını sadece 2025 yılı için geçerli olacak şekilde aşağı yönlü güncelledi. Ferrero, 2025'in Eylül–Aralık döneminde en az 30 bin ton kabuklu fındık almak zorunda olacak.

Mevcut diğer taahhütler de devam ediyor

Rekabet Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla bağlayıcılık kazanan ve 2024–2026 dönemini kapsayan taahhütler kapsamında Ferrero;

Müdahale referans fiyatının altında fındık alımı yapmama,

Sezonda 100 bin ton kabuklu fındık alımını aşmama,

Her yıl Eylül–Aralık döneminde asgari alım yapma

yükümlülüklerini sürdürmeye devam edecek.

REVİZE KARARININ SEKTÖRE ETKİSİ

Rekolte ve kalite kayıpları nedeniyle yapılan bu sınırlı ve geçici revizyon, Rekabet Kuruluna göre piyasadaki rekabetçi dengeyi korurken, üreticilerin mağduriyetini önlemeyi ve sektörün istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

GÜNLÜK PARA CEZASI GELEBİLİR

Kurul, revize edilen taahhüde ya da diğer taahhütlerden herhangi birine uyulmaması halinde Ferrero'ya taahhütleri yerine getirmediği süre boyunca günlük idari para cezası uygulayacak. Kanun'da öngörülen ve taahhütlere uyulmayan sürenin uzaması ile oldukça ağırlaşan bu yaptırım; soruşturmayı Ferrero gibi taahhütle sonlandırmayı tercih eden teşebbüslerin bu taahhütlere bağlı kalmasını sağlamayı hedefliyor.