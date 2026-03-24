Rekabet Kurulu’ndan Haribo’ya soruşturma

REKABET Kurulu, yumuşak şeker sektöründe faaliyet gösteren Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Haribo hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açıldı.