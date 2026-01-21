Rekabet Kurulu’ndan optik devine soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye optik pazarının önemli oyuncularından Atasun Optik ile Ray-Ban, Vogue ve Oakley gibi global markaların çatı şirketi EssilorLuxottica hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada, EssilorLuxottica'nın optik camlardan kontakt lenslere, gözlük makinelerinden sarf malzemelerine kadar uzanan geniş ürün gamında "fiili münhasırlık" yaratıp yaratmadığı incelenecek. İncelemede, söz konusu uygulamaların rekabet mevzuatını ihlal edip etmediği değerlendirilecek. Rekabet Kurulu, hakim konumdaki teşebbüslerin fiili münhasırlık uygulamalarının, rakip firmaların pazarda tutunmasını zorlaştırabildiğine dikkat çekti. Bu tür uygulamaların uzun vadede rekabetin zayıflamasına, dolayısıyla ürün çeşitliliğinin azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabileceği vurgulandı. Yapılacak değerlendirmelerin, tüketicilerin farklı markalara ve fiyat seçeneklerine erişimi açısından kritik olduğu belirtiliyor.

