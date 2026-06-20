Rekabet Kurulu’ndan Uber’e Getir onayı

Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir A.Ş.'nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verdi. Kurul, Uber tarafından Getir'e ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınmasına Uber tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde onay verdi. Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. ANKARA