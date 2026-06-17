Rekabet’ten lastik devlerine 3.7 milyar ceza

Rekabet Kurulu'nun otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına, fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamaları nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon liralık ceza kesildi. Rekabet Kurulu'ndan en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verilirken onu 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi. Yerli marka Petlas'a ise yaklaşık 397 milyon lira idari para cezası kesildi. Petlas'ı, 361 milyon liralık cezayla Hankook takip ederken, Pirelli'ye 292 milyon lira ve Prometeon'a da 206 milyon lira, Michelin'e 185 milyon lira ceza uygulandı.

FİYATLARDA UYUMLU EYLEM TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada, rakipler arasında fiyata yönelik uyumlu eylemlerin yanı sıra işgücü piyasalarında da rekabete hassas bilgi değişimi ve çalışan ayartmama uygulamaları, sağlayıcıların bayilerinin yeniden satış fiyatlarının tespiti ve bölge ve müşteri kısıtlamaları incelendi. Soruşturma kapsamındaki yükümlülüklere göre bayilere gönderilen fiyat listeleri filigranlı olacak. Duyurular toplu şekilde paylaşılamayacak. Bayiler sisteme kullanıcı hesabıyla erişecek.