Reklam Kurulu’ndan 122 milyon TL’yi aşan ceza! Aldatıcı reklamlara sıkı denetim

5G REKLAMLARINA YÖNELİK İNCELEME

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye giren 5G teknolojisine ilişkin reklam kampanyaları oldu. Tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamları nedeniyle üç işletmeciye idari para cezası uygulandı. Sektördeki üstünlük iddialarına yönelik incelemelerin de devam ettiği belirtildi.

YANILTICI SAĞLIK BEYANLARINA YAPTIRIM

Elektronik pazar yerlerinde satıcılar tarafından soru-cevap bölümlerinde yapılan yanıltıcı sağlık beyanları da denetim kapsamına alındı. Özellikle "kadın sirkesi" ve "sultan sirkesi" olarak bilinen ürünlere ilişkin hastalık tedavisi çağrıştıran ifadeler nedeniyle 9 firmaya idari yaptırım uygulandı.

"KARANLIK TASARIM" VE GİZLİ ÜCRET UYGULAMALARI

Dijital platformlarda tüketici kararlarını etkileyen manipülatif arayüz tasarımlarına da dikkat çekildi. "Karanlık ticari tasarım" olarak adlandırılan uygulamalar kapsamında, tüketicilere önceden seçili şekilde sunulan ilave ücretler nedeniyle bir firmaya ceza verildiği açıklandı.