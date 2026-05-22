Reklam Kurulu’ndan 122 milyon TL’yi aşan ceza! Aldatıcı reklamlara sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve tüketicileri yanıltan dijital yönlendirmelere karşı yürütülen denetimlerin etkin, kararlı ve kesintisiz şekilde sürdüğünü açıkladı.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 369 sayılı toplantısında toplam 156 dosya görüşüldü. Bu dosyaların 146'sının mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yaklaşık 23 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kurul tarafından yılın ilk beş ayında uygulanan toplam ceza tutarının ise 122 milyon TL'yi aştığı bildirildi. Ayrıca toplantıda 17 reklam hakkında erişim engeli kararı alındı.
5G REKLAMLARINA YÖNELİK İNCELEME
Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye giren 5G teknolojisine ilişkin reklam kampanyaları oldu. Tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamları nedeniyle üç işletmeciye idari para cezası uygulandı. Sektördeki üstünlük iddialarına yönelik incelemelerin de devam ettiği belirtildi.
YANILTICI SAĞLIK BEYANLARINA YAPTIRIM
Elektronik pazar yerlerinde satıcılar tarafından soru-cevap bölümlerinde yapılan yanıltıcı sağlık beyanları da denetim kapsamına alındı. Özellikle "kadın sirkesi" ve "sultan sirkesi" olarak bilinen ürünlere ilişkin hastalık tedavisi çağrıştıran ifadeler nedeniyle 9 firmaya idari yaptırım uygulandı.
"KARANLIK TASARIM" VE GİZLİ ÜCRET UYGULAMALARI
Dijital platformlarda tüketici kararlarını etkileyen manipülatif arayüz tasarımlarına da dikkat çekildi. "Karanlık ticari tasarım" olarak adlandırılan uygulamalar kapsamında, tüketicilere önceden seçili şekilde sunulan ilave ücretler nedeniyle bir firmaya ceza verildiği açıklandı.
YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA ERİŞİM ENGELİ
Kurul ayrıca yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, yasa dışı sitelere yönlendirme yaptığı tespit edilen 16 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalardan korunması amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.