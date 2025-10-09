RE:PLAY oyun turnuvası tüm hızıyla devam ediyor

Etkinlikte, katılımcılar Excalibur'un oyun dünyasına yön veren teknolojisiyle tanışma fırsatı bulurken, turnuvada öne çıkan kişiler ödüllerini aldı. Çekişmeli karşılaşmalar, sürpriz aktiviteler ve cosplayerların enerjisi etkinliğe ayrı bir renk kattı. Etkinliğin bir sonraki ayağı ise 12 Ekim'de Bursa Sur Yapı Marka AVM'de gerçekleştirilecek.

500.000 TL DEĞERİNDE BÜYÜK ÖDÜL

RE:PLAY, toplamda 10 fiziksel turnuvada oyun severleri bir araya getirecek. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 10 finalist, büyük ödül olan 500 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir