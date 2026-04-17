Resmi Gazete kararı yürürlükte! Bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesiyle bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenleme, farklı alanlarda birçok mali ve sosyal değişikliği de beraberinde getirdi.

EKONOMİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ekonomiye ilişkin kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; engelli vatandaşlardan depremzedelere, bireysel emeklilik sisteminden vergi uygulamalarına kadar çeşitli başlıklarda yeni hükümler içeriyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA YENİ KAPSAM

Yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan vatandaşların ÖTV'siz araç alabilmesinin önü açıldı. Ayrıca, ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan bireylerin 10 yılda bir kez ÖTV muafiyetli araç satın alabileceği düzenlendi.