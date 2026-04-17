Haberler Ekonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı: 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz olacak!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 07:51 Son Güncelleme: 17.04.2026 07:52

Resmi Gazete'de yayımlandı: 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz olacak!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Resmi Gazete kararıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN ve birçok metro ve belediye hattı bir gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı: 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz olacak!
Resmi Gazete'de yayımlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11165 sayılı karar kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Uygulama, 23 Nisan Perşembe günü boyunca geçerli olacak ve birçok raylı sistem hattı ile belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarını kapsayacak.

Karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyelere ait otobüs, metro, tramvay ve benzeri toplu taşıma araçları da gün boyunca vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz olacak!
