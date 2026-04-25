Resmi gazetede yayımlandı: 6 ilde bazı taşınmazlar devlete geçecek

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yürütülen enerji iletim hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi.

İLETİM HATLARI İÇİN KAMULAŞTIRMA

Karara göre, 154 kV Kırklareli-Pınarhisar Brş.N-Kırklareli OSB Enerji İletim Hattı (Doğu-Batı) ile 154 kV Zeytinli-Gazdepo Brş.N-Tarsus OSB Enerji İletim Hattı projeleri kapsamında belirlenen taşınmazlar kamulaştırılacak. Bu süreçte direk yerleri mülkiyet şeklinde alınırken, iletken salınım gabarisine ilişkin alanlarda irtifak hakkı tesis edilecek.

Ayrıca, 154 kV Tarsus-Karahan Brş.N-Tarsus OSB Enerji İletim Hattı güzergahındaki taşınmazlar için de benzer şekilde acele kamulaştırma yapılmasına karar verildi.

TRAFO MERKEZLERİ DE KAPSAMDA

Enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 154/33 kV Oğulbey Transformatör Merkezi Sahası Projesi ile 154/33 kV Arsuz Transformatör Merkezi Projesi için gerekli alanlar da TEİAŞ tarafından kamulaştırılacak.

TEDAŞ DA SÜRECE DAHİL

Öte yandan, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından da bazı projeler için kamulaştırma kararı alındı. Bu kapsamda Kütahya'nın Simav ilçesinde kurulacak trafo binası ve enerji nakil hatları için gerekli taşınmazlar kamulaştırılacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör