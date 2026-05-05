Resmi Gazete’de yayımlandı: Havalimanlarında yetki ve ruhsat güncellemesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Havalimanları-Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERİLEN YENİ YETKİLER

Buna göre, yap-işlet-devret modeli kapsamında inşa edilerek işletmesi özel sektöre devredilen havalimanı ve havaalanlarında; işletmecinin sorumluluğundaki ön izin, çalışma ruhsatı ve anlaşmalara ilişkin işlemler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülecek.

YER HİZMETİ RUHSAT GRUPLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Kargo terminalleri ile A (büyük ölçekli) ve B (küçük, bölgesel ölçekte) grubu işletme ruhsatı bulunan terminalleri kullanacak hava taşıyıcılarına ve hava araçlarına, D (küçük ve düşük yoğunluklu) grubu çalışma ruhsatı ile yer hizmeti verilemeyecek.

AYNI RUHSATLA BİRDEN FAZLA TERMİNAL KULLANIMI

D grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmeti kuruluşları, aynı havalimanı veya havaalanında birden fazla C grubu (orta ölçekli) terminal işletme ruhsatına sahip olması halinde, bu terminalleri kullanan hava taşıyıcılarına ve hava araçlarına aynı çalışma ruhsatı ile hizmet verebilecek. Bu durumda ilave D grubu çalışma ruhsatı alınmayacak.

ÖN İZİN VE ANLAŞMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yer hizmetleri için ön izin veya çalışma ruhsatı verilmesinde, terminal ofisleri ve iş yerleri de dikkate alınarak havalimanı veya havaalanı işletmecisinden ön izin görüş yazısı alınması zorunlu olacak.

Mevcut düzenlemede aynı yer hizmeti için birden fazla kuruluşla anlaşma yapılamazken, yapılan değişiklikle uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi için yerli hava taşıyıcılarında bu şart uygulanmayacak.

