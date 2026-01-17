Resmi Gazete’de yayımlandı! TPAO’ya yeni genel müdür ataması... Cem Erdem kimdir?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yeni genel müdürü belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cem Erdem, TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yeni genel müdürü, ülkenin hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve işletilmesinde stratejik kararlar alacak. Karadeniz başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı petrol-doğal gaz arama faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.
CEM ERDEM KİMDİR?
Cem Erdem, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan deneyimli enerji yöneticisidir.
1971 yılında Ankara'da doğan Erdem, aslen Trabzon'un Çaykara ilçelidir. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Enerji ve petrol sektöründe uzun yıllara dayanan kariyerine çeşitli kademelerde görev alarak devam eden Erdem, daha önce TPAO'nun deniz arama-üretim faaliyetlerinde kritik bir rol oynayan iştiraki TP-OTC'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.