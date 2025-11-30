Restoran ve kafelerde yeni düzenleme: Masa ve servis ücretine son!

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla, restoran ve kafelerde masa ücreti ile zorunlu servis bedeli kaldırılıyor; müşteriler sadece sipariş ettiklerinin ücretini ödeyecek.

Özellikle İstanbul'da bazı mekanların kişi başı 20 ila 50 lira arasında masa ve servis ücreti talep etmesi, vatandaşların tepkisini çekmiş ve bakanlığa çok sayıda şikayet ulaşmıştı.

Bakanlık daha önce yaptığı düzenlemeyle, işletmelerde sunulan tüm hizmetlerin fiyatlarının giriş kapısı ve masalarda açıkça belirtilmesini zorunlu kılmıştı. Mevcut durumda servis ücreti gibi ek bedeller, fiyat listesinde yer almak şartıyla alınabiliyordu.