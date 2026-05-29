Restoranda fahiş fiyata ceza yağdı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesindeki bir restoranın tek bir lahmacunu 1450 liraya, kıymalı pideyi 1500 liraya, margarita pizzayı ise 1800 liraya satması vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada artan tepkiler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı
, yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit ederken işletme hakkında idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fethiye'de faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak gerekli inceleme ve denetim süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı kaydedildi. Muğla Ticaret İl Müdürlüğünün önceki gün bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi: "Denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirilecektir." Bakanlık ayrıca vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER
, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.