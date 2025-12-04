Restoranlar aracıyı aradan çıkarıyor

Lokanta ve pastane işletmecileri online sipariş sitelerinin yüksek komisyon oranlarından bıkarken binlerce esnafın katılımı ile "Yemek Butik" sitesi devreye alındı. Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, komisyon oranlarının yüzde 18-40 arasında belirlediğini, yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık için verdiklerini anlattı. Bu durumun artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını söyleyen Karabağlı, "Esnafa ücretsiz ve komisyonsuz hizmet sunacak Yemek Butik sitesi devreye alındı. Buradan sipariş veren vatandaşlara yüzde 10 indirim uygulanacak" diye konuştu.

200 BİN ÜYEYE ULAŞACAK

Kendi markalarıyla komisyonsuz online sipariş almayı amaçladıklarını anlatan Karabağlı, "Sistem restoranların dijital altyapı ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayarak web sitesi, sipariş sistemi, pazarlama ve müşteri yönetimi çözümleri sunuyor. Avrupa'da başarıyla uygulanan sistem, şimdi Federasyonumuz iş birliğinde Türkiye genelindeki 200 bin üye iş yerine ulaşmayı hedefliyor" dedi.

İSTANBUL'DA DEVREDE

Sayit Karabağlı, "İstanbul'da yapılan pilot çalışmalarımız hem sistem hem de müşteri memnuniyeti yönünden başarılı sonuçlara ulaştı. Şimdi tüm Türkiye'ye yayacağız. Benzeri platformlar üye iş yerinden yüzde 18 ila yüzde 40'lara varan komisyonlar alıyorlar. Yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık yaptıkları için bu platformlar alıyor. Bu sistemler gıda enflasyonun yükselmesine ve vatandaşın daha yüksek fiyata ürün tüketmesine yol açıyor" diye konuştu.



YÜZDE 10 İNDİRİM

"yemekbutik.com"da komisyon bedeli olmayacağını ve tüketiciye siparişlerde yüzde 10 indirim uygulanacağını anlatan Karabağlı, "Ayrıca satış ücretleri üye iş yeri tarafından tahsil edilecek ve ertesi gün hesaba geçecektir. Ödemeler diğer sistemlerde olduğu gibi uzun süre beklemek zorunda kalmayacaktır. Sitemizi başkasına tavsiye eden ikinci şahıslar ise yüzde 5 bonus kazanacaktır" dedi.