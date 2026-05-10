Restoranlar Gazze’de 100 bin sofra kuruyor

İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken yaklaşık üç yıldır abluka altındaki Gazze'de artık açlık değil büyük bir kıtlık yaşanıyor. Çocukların açlıktan öldüğü bölgede bu insanlık dışı tavra karşı sessiz kalamayan Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) dev bir seferberlik çalışması başlattı. Uluslararası gıda yardımı organizasyonu World Central Kitchen (WCK) işbirliğiyle "Gazze İçin Sofradayız" kampanyasını hayata geçiren TURYİD, Gazze'de 100 bin sofra kurmayı hedefliyor. Restorandan bağış modeli kapsamında gerçekleşecek kampanya kapsamında TURYİD üyeleri, üye olmayan işletmeler ve müşterilerin katkılarıyla WCK'nin küresel çapta yürüttüğü Gazze çalışmalarına destek sağlanması hedefleniyor. Geçen hafta 150 restoranla başlayan kampanyaya ilgi büyürken, restoran sayısı da 200'e yükseldi.

ÜÇ MODELDE DESTEK

WCK işbirliğinde yürütülen kampanya kapsamında TURYİD tarafında Gazze için özel bir web sitesi hazırladı. turyiddayanisma. org isimli web sitesi üzerinden yürütülen kampanya kapsamında, üç model bulunuyor. Rezervasyon modeli ile müşteriler, www. turyiddayanisma. org üzerinden kampanyaya katılan tüm restoranları görüntüleyebiliyor, bu restoranlarda rezervasyon yaparak kampanyaya katılabiliyor. Müşteri, bağış tutarı kadar yemeği seçtikleri restoranda bedelsiz tüketmiş oluyor. Böylece her harcama, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan bir öğüne dönüşüyor.

BAĞIŞ DA YAPILIYOR

Gazze Destek Öğünleri adı verilen ikinci modelde kişi eğer al-götür veya rezervasyonsuz servis veren bir restoranı tercih ediyorsa, bu restoranlar iki alternatif metot arasından tercih ettikleri yöntemi müşterilerine sunuyor. Menülerinde yer alan "Gazze Destek Öğünleri"nin gelirinin belirli bir yüzdesi, restoranlar tarafından doğrudan WCK'a bağışlanıyor. Veya restoranlara yerleştirilen QR kodlar aracılığıyla yemeklerin bedeli direkt olarak WCK'ye aktarılabiliyor. Üçüncü model ise online bağış... Müşteriler turyiddayanisma. org üzerinden, restorana gitmeden WCK'a doğrudan destek vererek Gazze'de yürütülen gıda yardım operasyonlarına katkıda bulunabiliyor.

BU DRAM ASLA UNUTULMASIN

PROJENİN öncüsü TURYİD Başkan Yardımcısı Volkan Akkaş, Gazze'deki gıdaya erişimin kıtlık seviyesine ulaştığını söyledi. Akkaş, "Bugünkü dünya düzeninde savaşlar ve enerji krizi nedeniyle Gazze geri planda kaldı. Biz oradaki insanlık dramının göz ardı edilmemesini istiyoruz. Gazze için bir şeyler yapmak istedik. Bu kampanyaya tüm restoranları davet ettik" dedi.

AÇLIK FELAKETİ YAŞANIYOR

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "Gazze'de yaşananlar artık bir kriz değil, bir açlık felaketidir" dedi. Gazze'de günde 1-1.5 milyon öğüne ihtiyaç duyurulduğunu kaydeden Demirer, "Yapılan bağış kadar restoranlarda harcama kredisi elde edilecek. Bağış kadar bir indirim olacak. Vatandaşın ön planda olduğu, bağış yapmak için restoranları tercih ettiği bir süreci yöneteceğiz" şeklinde konuştu.