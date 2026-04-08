Rezervasyon akışı normale dönüyor

Ortadoğu'daki savaş nedeniyle özellikle Avrupa'dan gelen rezervasyon akışının mart ayında yüzde 80'e varan oranlarda yavaşladığını belirten sektör oyuncuları, ilk şokun atlatıldığını ve bunun yüzde 20'lere kadar gerilediğini söyledi. Ortadoğu dışındaki ülkelerden ciddi bir iptal gelmediğini aktaran sektör oyuncuları, "Türkiye güvenli bir ülke, bunu yurtdışında gerek Turizm Bakanlığımız gerekse biz sektör oyuncuları olarak anlatıyoruz ve pozitif etkileri de hissediyoruz. Rezervasyonlar biraz son dakikaya kaydı. Kurban Bayramı itibariyle yoğunluk başlayacaktır" diyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Türkiye Turizm Kongresi (TTK) Antalya'da düzenlendi. Kongrede basınla bir araya gelen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İran-İsrail-ABD savaşında ilk şokun atlatıldığını belirterek, "Rezervasyon akışlarında yüzde 20-25 civarında bir azalma var. O şu demek aslında, kayıp demek değil ama savaş bittiği veya bu işler biraz durulduğu zaman tekrardan gelecekler. 2026 biraz daha last minute, son dakika rezervasyonlarına kayacak gibi gözüküyor" dedi. Bu yıl iç pazarın çok önemli olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Otellerin yerli vatandaşlarının tatil yapabilmeleri için fiyatlarını ona göre düzenlemeleri lazım" diye konuştu.

EŞEL MOBİL MODELİ ÖNERİSİ

Petrol fiyatlarındaki artışın havayolu firmalarına etkisine yönelik soruyu da yanıtlayan Bağlıkaya, "Hükümet eşel mobil sistemiyle fiyat artışını frenledi ve etkileri minimum düzeye indirdi. Benzer desteğin tur operatörlerine de verilmesi gerekiyor. Özellikle Avrupa'dan turist taşıyan charter şirketlerine turist başına bir destek sağlanırsa onlar da rotalarını başka yöne kaydırmazlar" dedi. Bağlıkaya, 60 milyarlık destek paketinde tur şirketlerinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

SEZON KURBAN BAYRAMI'NDA AÇILACAK

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, bekleme döneminde olduklarını belirterek, sezonun Kurban Bayramı ile başlayacağını söyledi. Kavaloğlu, "Mayısın üçüncü haftası Almanya'nın Pfingsten tatili var. Ardından da Kurban Bayramı geliyor. Bu dönem için Avrupa'dan özellikle Avrupalı Türklerden çok rezervasyon alıyoruz" dedi. 60 milyar TL'lik desteğin önemine dikkat çeken Kavaloğlu, savaşın sürmesi durumunda bir KDV indirimi olabileceğine dikkat çekti.

İNDİRİM PAYI IÇ PAZARA AKTARILACAK

JOLLY Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, iç pazarın öneminin son yıllarda anlaşılmaya başlandığını belirterek, "Yüzde 30 ile 40 arasında ilave erken rezervasyon indirimleri sürüyor" dedi. Kriz dönemlerinde yurtdışı tur operatörlerinin otellere fiyat baskısı yaptığını anlatan Vardar, "Bu sene oteller dik duruyor. 'Bu indirimi iç pazar müşterisine aktarırız' diyor" dedi.

İPTAL YOK, TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit savaşın etkisi ile ilgili olarak, "İlk şok atlatıldı. Başta yüzde 80'leri bulan rezervasyon akışı yavaşlaması yüzde 20'lere kadar geriledi" dedi. Kilit, nisan-mayıs tatil planlarının haziran-temmuz dönemine kaydığını belirterek, "Şu an için gidilebilecek güvenli, uygun maliyetli doğru destinasyon neresi var? Yine Türkiye ön plana çıkıyor" diye konuştu.