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Haberler Ekonomi Haberleri RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alper Beyla: Büyük hedeflerin parçası olmaktan çok mutluyuz
Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:38 Son Güncelleme: 3.2.2023 10:49

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alper Beyla: Büyük hedeflerin parçası olmaktan çok mutluyuz

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesine katılan RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alper Beyla sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Elektrikli araç şarj istasyonları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yüzde 40’lardan 60’lara çıkması çok büyük bir hedef, bizde bu hedeflerin bir parçası olmaktan çok mutluyuz” dedi.

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alper Beyla: Büyük hedeflerin parçası olmaktan çok mutluyuz

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı zirvesini değerlendiren RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alper Beyla, "Turkuvaz Medyaya çok teşekkür ediyoruz. Bütün segmentleriyle, enerji konut tüm kapsamıyla çok verimli bir zirve oluyor" dedi.

RHG EnerTürk'ün 2023 hedefleriyle ilgili konuşan Beyla şunları kaydetti:

Enerji sektöründe aktifiz. Yenilenebilir enerji sektörü ulusal enerji planında da görüyoruz, çok ciddi anlamda yatırım gerektiren bir sektör, büyümeye devam edeceğiz. Özellikle elektrikli araç şarj istasyonları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yüzde 40'lardan 60'lara çıkması çok büyük bir hedef, bizde bu hedeflerin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Rüzgar ve güneş santrallerimize entegre depolama tesisleri, hibrit santrallerde kapasite artışlarına devam edeceğiz. Bunun yanında mevcut bayi ayağımızı kullanarak elektrikli araç şarj istasyonlarımızı yurdun dört bir yanında konumlandıracağız.

Alper Beyla: "Türkiye'de enerji sektörü büyümeye devam edecek" | Video

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RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alper Beyla: Büyük hedeflerin parçası olmaktan çok mutluyuz
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