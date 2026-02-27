R&I Türkiye’nin kredi notunu 8 yıl aradan sonra artırdı

Finansal istikrar açısından ise bankacılık sisteminin güçlü sermaye yapısı, yüksek karlılık ve düşük takipteki kredi oranları dikkat çekti. Kamu maliyesinde ise deprem harcamalarına rağmen mali konsolidasyonun sürdüğü, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının gerilediği ve faiz dışı dengenin tekrar fazla vereceği öngörüldü. Genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının benzer ülkelere kıyasla düşük olması da borç sürdürülebilirliği açısından önemli bir güvence olarak değerlendirildi.