Risk primleri yükseldi piyasalar dalgalı

Orta Doğu'da tırmanan savaşın etkileri finansal piyasalara yansırken, Körfez ülkelerinde risk primleri yükseldi, borsalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Analistler, artan jeopolitik risklerin bölge ekonomilerinde kırılganlığı artırdığına dikkat çekiyor.
CDS'LERDE SERT YÜKSELİŞ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası artan gerilim, Körfez ülkelerinin kredi risk primlerini (CDS) yukarı taşıdı. En sert artış Irak'ta görülürken, ülkenin risk primi 140 baz puan yükselerek 392 seviyesine çıktı. Bahreyn'de CDS 84 baz puan artışla 297'ye ulaşırken, Katar, BAE, Kuveyt ve Umman'da da yükseliş kaydedildi. Suudi Arabistan'ın risk primi ise güçlü döviz gelirlerinin etkisiyle sınırlı geriledi. CDS tarafı böyle iken borsa tarafında karışık bir seyir var.Çatışmaların başlamasından bu yana Körfez borsalarında değişik tepkiler izleniyor. BAE borsası yüzde 14.7 ile en sert düşüşü yaşarken, Bahreyn yüzde 7.5 ve Katar yüzde 6.9 geriledi.
BAE'DE SATIŞ BASKISI
Buna karşılık Umman, Irak ve Suudi Arabistan borsalarında sınırlı yükselişler görüldü. Enerji şirketlerindeki değer artışı, endekslerdeki kayıpları kısmen sınırladı. Yoğun saldırıların hedefinde yer alan ülkelerde piyasa baskısı daha belirgin hissedildi. Özellikle BAE'de güvenlik endişeleriyle gayrimenkul ve yatırım şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Ülkede gayrimenkul sektör endeksi yüzde 24'ün üzerinde gerileyerek dikkat çekti. Küresel piyasalar İran çatışmasının süresine ilişkin beklentilerini de değiştirdi. Tüm piyasa analistlerine göre artık çatışmanın haftalar değil aylar sürmesi bekleniyor. Çatışmanın "haftalar içinde çözümlenmesi" beklentisinden "aylar içinde çözümlenmesi" beklentisine geçildi.