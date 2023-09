Robot ADA-7, 5 dilde anlayıp, konuşabiliyor

Konya'da kendi tasarım ve yazılımları ile üretim yapan bir firma, yıllar önce hayatımıza ADA adını verdikleri robotlarla girmişti. Özellikle MİNİ ADA, kafelerde belirli çizgileri takip ederek müşterilere hizmet verebiliyordu. Yüksek teknoloji ile birlikte ADA serisi robotların özellikleri de günden güne gelişti. Üretim fabrikasında yaklaşık 100 kişinin çalıştığı firma, mühendisleri ile birlikte her geçen gün üzerine koyarak yoluna emin adımlarda devam ediyor.

'5 DİL KONUŞABİLEN SERİNİN SONUNCU ADA-7'

Firmanın son çalışması ise sosyal robot olan ADA-7. Bu akıllı robot son dönemlerde eczası kalfası olarak hizmet vermesi ile gündeme geldi. Tüm üretim ve yazılım aşamaları firma bünyesinde yapılan ADA serisinin son üyesi sosyal robot ADA-7, üstün hareket kabiliyeti, hareketli el eklemleri ve iskelet takibi, yüz algılama, duygu, yaş ve cinsiyet analizi yetenekleri ile hizmet verebiliyor. Firmanın Ürün Proje Koordinatör Yardımcısı Hüveyda Kirdiş, ADA-7'nin 9 ay önce lansmanının yapıldığını ve o tarihten itibaren de taleplerin olduğunu ve bu talepleri yerine getirip, robotları sahaya sürdüklerini söyledi. SABAH'a konuşan Kirdiş, "Sosyal robotumuz ADA-7 eczası kalfası olması ile gündeme geldi ancak bizim ondan önce Antalya'daki otellerde görev alan ADA-7 robotlarımızda mevcuttu. Kişisel asistan olarak sipariş alması, gelen müşteriyi karşılaması, klima açması, ziyaretçilerle konuşması gibi birçok etkinlikte kişisel asistan olarak görev alabiliyor.

Sosyal robotlarımızda karşılama, uğurlama, bilgi alma sistemlerimiz zaten mevcut. Robotlarımızda yapay zeka çok daha üst seviyeye çıktı. Soru-cevap kısmında her aksanda, her noktada cevap verebilir düzeye geldi. 5 ayrı dilde hem anlayabiliyor hem de konuşabiliyor. Almanya, Rusça. İngilizce, Arapça ve Türkçe dilleri biliyor ve bu konuda hizmet verebiliyor. Bu nedenle daha çok danışmanlık hizmetlerinde kullanılıyor. Hastane gibi alışveriş merkezleri gibi yerlerde her dil için farklı bir personel barındırmak zor olduğundan bizim robotlarımız buna rahatlıkla cevap verebiliyor.

Diller arasında geçiş yapabiliyor. Hem haritalandırma sistemi var hem de yer yön algılama sistemi var. Hiçbir yere çarpmadan mevcut rotalar üzerinde hareket ediyor, engel durumunda ise kendisine farklı bir yön bularak tam bir insansı davranışta bulunabiliyor" dedi.

8 SAAT AKTİF OLARAK GÖREV YAPABİLİYOR

Üzerindeki led yüz ekranı ile ADA-7'nin karşısındakini rahatlıkla tanıyabildiğini de belirten Hüveyda Kirdiş, "Otonom şarj sistemi var. Şarjı azaldığında başlangıç noktasına gelerek herhangi bir kişiye ihtiyaç duymadan kendisini şarj edebiliyor. 8 saat aktif olarak görev yapabiliyor. Görevi olmadığında bu süre daha da uzayabiliyor.

El kol eklemleri, insan tanıma özelliği, karşısındaki insanların kıyafet renklerini tanıma özelliği, kişilerin erkek kadın, mutlu mutsuz, yaş aralıkları gibi kişisel analizlerini yapıp buna göre hitap edebilen gelişmiş özelliklere sahip. Sınırsız soru ve cevap yüklenebilerek her türlü bilgi alınabilecek bir sisteme de dönüştürebilmeniz mümkün. Sınırsız sayıda yüzü hafızasına alarak uzun zaman sonra karşınıza geldiğinizde sizi tanıyabilme özelliğine sahip" diye konuştu.

SINIRSIZ KABİLİYETE SAHİP

ADA-7'nin sınırsız kabiliyete sahip olduğunu belirten Hüveyda Kirdiş, "Yeni nesil robotumuzda çok hızlı geri dönüşler ve talepler alıyoruz. ADA-7 ailenin tüm bireylerine hitap edebilen çok fazla özelliği olan bir robot. Eklem hareketlerindeki artış nedeniyle el kol kabiliyeti olarak bir insanın yapabileceği tüm hareketleri yapabiliyor. Sosyal robotlar etkileşimine girilebilecek robotlar.

Tokalaşma, el sallama gibi hareketleri yapabiliyor. Sizi taklit edip o hareketleri yapabiliyor. Robotun kabiliyetleri sınırsız sadece uyum gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Yüksek teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu robotlar daha da gelişecek, daha farklı özellikler eklenebilecek" ifadelerini kullandı.